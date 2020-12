Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2020: Ariete

Questo giovedì l'ariete ha stelle molto stimolanti in amore che faranno fare scintille ma, nel pomeriggio, sarà meglio muoversi con un po' più di cautela perché di sarà un piccolo calo. Sul lavoro potrebbe insorgere qualche problema e anche l'umore non sarà proprio dei migliori quindi, meglio essere prudenti!

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2020: Toro

Il morale torna alto per il toro in questa giornata e a beneficiarne sarà primo tra tutti il rapporto di coppia in cui potrà tornare un po' di tranquillità. Anche i nuovi incontri sono possibili e favoriti a patto che ci si metta in gioco. Sul lavoro bisogna concentrarsi sui progetti che valgono e andare dritti lungo la propria strada, senza guardarsi alle spalle o indugiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli possono finalmente tornare a dedicarsi all'amore e godere di un bel recupero dopo due giornate no. Ci si sveglierà pieni ei energie e con una sensazione di serenità interiore che proseguirà per tutta la giornata. Sul lavoro meglio non farsi distrarre da discussioni futili e che non porterebbero da nessuna parte. Procedete dritti per la vostra strada!

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 dicembre 2020: Cancro

Quella di oggi per il cancro è una giornata un po' complicata per l'amore. Tutta colpa di una luna e Venere opposti che provocano qualche problemino in più. Meglio essere prudenti oggi anche perché potrebbe emergere anche un po' di stanchezza fisica. Serve cautela anche sul lavoro, bisogna mantenere la calma altrimenti non si riuscirà a svolgere al meglio i propri compiti. Se ci sono provocazioni, meglio lasciarle perdere.



