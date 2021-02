Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 17 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete ha una grande forza oggi e anche una voglia di allargare i propri orizzonti sia sul lavoro che in amore. Chi lavora in proprio potrebbe aver programmato già qualcosa in vista dei prossimi mesi e se si pensa al fatto che sono già due anni che si sta vivendo una crisi è normale che i problemi accumulati finora sono abbastanza pesanti. L'amore torna a portata di mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2021: Toro

Il toro da oggi deve iniziare a recuperare energia perché intorno al 10 di febbraio ci sono state giornate davvero pesanti. Sono tanti quelli che hanno discusso ripetutamente con il partner e ora c'è bisogno di ritrovare serenità nella coppia. Finalmente state tornando a fare tante cose e si potranno iniziare nuovi progetti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli hanno una situazione planetaria epocale che ha avuto il suo apice intorno al 10 di febbraio. Ora bisogna impegnarsi per tornare in auge e rimettersi in gioco in qualche progetto nuovo. Tra venerdì e sabato la luna sarà nel segno e regalerà belle sorprese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 17 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi torna ad avere un sole favorevole nel proprio cielo e questo gli permetterà di lasciarsi il passato alle spalle per dedicarsi a qualcosa di nuovo. Ora bisogna concentrarsi sul proprio percorso e lasciar perdere quello degli altri. Le possibilità di ricatto sono sempre più concrete.



