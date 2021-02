Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete dovrebbe iniziare programmare le prossime mosse, soprattutto a lavoro anche perché qualcosa potrebbe mandare in confusione rispetto ai piani originali. La situazione sentimentale migliora e porta tante belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2021: Toro

Il toro deve coltivare l'amore anche perché oggi potrebbe perdere un po' troppo facilmente la pazienza con il partner anche senza motivo. Bisogogna pazientare per ora e ricordarsi che a breve le cose cambieranno. Se siete all'inizio di una relazione meglio non fare troppi progetti in anticipo.



Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli stanno vivendo un periodo di forza da tutti i punti di vista. In questa giornata, così come in tutto il periodo a venire, non sarà necessario fare sforzi per farvi ascoltare o andare a cercare le motivazioni giuste per ottenere qualcosa di bello. Tutto risulta più facile e a portata di mano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro sta vivendo un momento di incertezza che potrebbe durare ancora qualche settimana. Meglio lasciar passare il tempo senza sforzarsi troppo per capire le cose, bisogna evere pazienza e non andare a indagare su cosa ha causato questo momento di indecisione.



