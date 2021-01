Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2021: Ariete

L'ariete inizia questa settimana con una bella forza data dalla luna nel segno. Anche quelli che sono più scoraggiati iniziano finalmente ad avere avvisaglie di positività nei confronti del futuro. Entro metà febbraio arriveranno risposte importanti e c'è anche chi avvierà una nuova collaborazione. In amore, invece, manca un po' di voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2021: Toro

Il toro oggi è particolarmente stanco. Fino alla metà di febbraio bisognerà usare cautela perché negli ultimi giorni sembrano emergere sempre più problemi sia fisici che lavorativi. Servirà avere molta pazienza per non arrivare a perdere il controllo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2021: Gemelli

Oggi i gemelli iniziano un periodo molto promettente e non dovrebbero sprecare i favori delle stelle restando con le mani in mano. Bisogna rimettersi in gioco anche perché entro metà febbraio potrebbe accadere qualcosa di bello: da un'idea vincente a un evento positivo. C'è anche chi potrebbe innamorarsi. Anche se le stelle promettono molto il più va fatto mettendosi in gioco e agendo, quindi, datevi da fare per ottenere ciò che desiderate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro inizia questa nuova settimana con il piede giusto anche se la giornata di concluderà con un po' di stanchezza. Di sera, infatti, ci sarà un piccolo calo fisico che poterà a disturbi allo stomaco molto probabilmente. Il cancro è un segno che somatizza molto e negli ultimi giorni le difficoltà sono state diverse, soprattutto in amore. Bisogna ritrovare armonia nella coppia.



