Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021: Ariete

Cari ariete dovete evitare le discussioni in coppia, soprattutto in questi giorni. Per quanto riguarda il lavoro, se avete apportato dei cambiamenti allora sarà meglio ricominciare tutto da zero ma potrete farlo con una buona dose di consapevolezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021: Toro

Cari toro, in amre bisogna superare le polemiche, soprattutto nei rapporti di lunga data. Per quanto riguarda il lavoro, se siete dipendenti allora sentite un forte desiderio di cambiamento. Ma bisognerà aspettare ancora un po' per averlo davvero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli la mattinata di oggi si prospetta un po' pesantina in amore anche se nel pomeriggio le cose miglioreranno. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe esserci qualche disguido sempre nelle prime ore del mattino ma dal pomeriggio tutto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 giugno 2021: Cancro

Sono tante le energie rubate dal lavoro in questa giornata. Sembra che l'amore venga un po' messo in secondo piano anche se bisogna sempre cercare di bilanciare tutto nella vita.



