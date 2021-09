Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa giornata vede la luna dalla vostra parte quindi fatevi avanti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, se siete in ambito creativo, allora dovrete fare una scelta molto importante per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021: Toro

Cari toro, in amore sembra esserci un momento di stop in cui faticate a ripartire dopo una delusione. Sul lavoro c'è una forte stanchezza e tanta voglia di cambiare ma Saturno è ancora contrario quindi bisognerà pazientare ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore bisogna parlare e chiarire con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di risparmiare un pochino ma, ad ogni modo, il periodo resta positivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, oggi potete superare alcuni problemi d'amore e a partire da domani le cose andranno molto meglio. Sul lavoro attenzione alle nuove proposte che vanno analizzate per bene.

