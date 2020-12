Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2020: Ariete

L'oroscopo di oggi dell'ariete prevede un inizio di weekend molto interessante. Saturno è attivo e tra pochi giorni lo sarà anche Giove spingendo i nati sotto questo segno a voler mettere in pratica un vero e proprio riscatto personale. Si stanno recuperando forse e voglia di fare ma prima tra tutti c'è una grande fiducia nel futuro. Queste belle sensazioni vanno sfruttate per riportare anche un po' di armonia nella coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2020: Toro

Per il segno del toro potrebbero esserci tensioni nella coppia e qualche discussione con il partner ma sarebbe meglio evitare le polemiche, altrimenti l'atmosfera in casa potrebbe risultare piuttosto pesante. C'è qualche difficoltà anche sul lavoro causata da preoccupazioni o piccoli intoppi. Meglio muoversi adesso se si sta aspettando del denaro da parte di qualcuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli iniziano il weekend con una giornata molto promettente. Ci si sveglierà in questo sabato pieni di energia e con una grande voglia di lanciarsi in nuove esperienze. Solo in amore può nascere qualche polemica di troppo causata da gelosie o sospetti. Attenzione a gestire al meglio questi sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 dicembre 2020: Cancro

Oggi è un grande giorno per il segno del cancro perché si diventerà finalmente liberi dall'opposizione di Saturno. D'ora in poi si può tornare a fare progetti per il futuro, si può tornare propositivi e con tanta voglia di fare ma ora come ora la cosa che sta più a cuore ai cancretti è ritrovare soprattutto la tranquillità.

