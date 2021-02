Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2021: Ariete

Inizia una nuova giornata non troppo esaltante per l'ariete per quanto riguarda il lavoro ma neanche così brutta. Oggi vi aspetta una giornata in crescendo che inizierà un po' a rilento ma, mano a mano, migliorerà andando a eliminare tutta la negatività percepita nelle prime ore del giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2021: Toro

Per il segno del toro inizia un nuovo giorno all'insegna della stanchezza sia dal punto di vista lavorativo che amoroso. Sul lavoro ci saranno progressi nel breve termine ma in amore nessuna grossa novità all'orizzonte. Meglio cercare di vivere con ciò che si ha nel modo più sereno possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli sta vivendo un momento di graduale positività che continuerà anche nel resto della settimana. Meglio apprezzare le piccole soddisfazioni che arriveranno anche perché questo aiuterà ad avere un atteggiamento ottimista che servirà nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 febbraio 2021: Cancro

Per il cancro è finalmente arrivato un momento positivo soprattutto per l'amore. Chi ha iniziato da poco una nuova storia avrà belle sorprese. Per quanto riguarda il lavoro questo è un momento prolifico anche se potrebbe arrivare qualche critica da parte dei colleghi.



