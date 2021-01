Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 gennaio 2021: Ariete

Oggi ci si sente davvero forti ed è tutto merito della luna che è ancora nel segno. C'è chi sentirà la voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e chi vorrà buttarsi in qualche nuovo progetto tornando così sotto i riflettori. State tornando gli ariete di sempre! Unica cosa: fate attenzione al disagio in amore soprattutto se c'è distanza con il partner.

Previsioni Paolo Fox domani martedì 19 gennaio 2021: Toro

Il segno del toro ha una giornata positiva ma potrebbe rischiare di non accorgersene. C'è irrequietezza e rabbia ma bisogna tenerle sotto controllo perché se si trascineranno i problemi amorosi ed economici anche a febbraio potrebbe esserci un fuori o dentro definitivo. C'è bisogno di recuperare stabilità a livello lavorativo e sentimentale.

Oroscopo domani martedì 19 gennaio 2021: Gemelli

Oggi i gemelli devono ignorare l'ansia e le preoccupazioni. Questi primi giorni della settimana sono propizi e permettono di riscoprire la propria creatività. I nuovi amori vanno tenuti d'occhio perché potrebbero riservare sorprese.

Previsioni domani martedì 19 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro è turbato dai pensieri di troppo. La settimana non andrà male anche se mercoledì potrebbe esserci qualche grattacapo in più. Bisognerebbe solo imparare a mettere dei paletti tra voi e il dolore degli altri per evitare di farsi sempre carico delle preoccupazioni di chiunque. In amore bisogna capire cosa sta succedendo.





