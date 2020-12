Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2020. Continua la nostra rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2020: Ariete

C'è qualche tensione da risolvere per il segno dell'Ariete in queste 48 ore. Emerge una certa agitazione e bisogna fare attenzione soprattutto alle situazioni che non sono state chiarite in passato. Tra un paio di settimane a livello astrologico inizieranno a muoversi un po' di cose ma per ora, attenzione alle polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2020: Toro

Il toro deve stare attento all'amore perché ultimamente si ha la sensazione che ci sia qualcosa che sfugge. Se una storia è nata da poco, si potrebbe non si è convinti o avere di fronte una persona distante: se la propria relazione è di lunga data, invece, ci possono essere lontananze fisiche o mentali che pesano. Il 2021 sarà un anno in cui i toro dovranno rinunciare a qualcosa che non va più anche se per questo segno rinunciare è sempre molto difficile ma andrà fatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno Mercurio opposto e questo provoca una situazione economica e lavorativa un po' dubbiosa. Il prossimo anno, però, sarà importante per questo segno e lo porterà anche a ricominciare da zero nella sua vita e sarà una cosa positiva. Se c'è qualche problema personale oggi lo si può risolvere. L'amore non va dimenticato e il 2021 porterà i gemelli a ricominciare da zero su vari fronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 dicembre 2020: Cancro

Il segno del cancro ha il grande pregio di far sorridere chi gli sta intorno quando è in una fase positiva e innamorata della sua vita. Allo stesso tempo, però, quando le cose non vanno bene soffrono sia loro che le persone che gli sono vicine. Spesso è molto difficile capire cosa passa nella testa di questo segno ma già dalla metà di dicembre i cancro inizieranno finalmente a essere se stessi anche davanti agli altri. Oggi c'è un bel cielo coinvolgente e Venere è ancora favorevole. Emozioni in corso.

