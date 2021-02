Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete ha una giornata che potrebbe sembrare un po' faticosa ma questo non vuol dire che viene a mancare il favore delle stelle. Inizia un mese importante che darà tante opportunità da cogliere al volo anche perché d'ora in poi le cose cambieranno sia sul lavoro che in amore. Febbraio sarà un bel mese ma le cose non cadono dal cielo, bisogna fare la propria parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2021: Toro

Il toro rischia forti contrasti oggi e domani. Bisognerà contare fino a 10 prima di parlare altrimenti si rischia di egaserare e poi pentirsene. Bisogna sforzarsi di mantenere la calma anche se i problemi di lavoro e denaro non danno tregua. Non si hanno garanzie per il futuro, questo è vero, e poi, vivere alla giornata ai toro non piace proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli iniziano la loro rimonta. Chi è uscito dal periodo di stallo ora può tornare finalmente in pista. Nei prossimi giorni ci sarà una bella notizia e se si sta puntando in alto con un progetto niente paura, il cielo è dalla vostra! Soddostazioni in arrivo sia sul lavoro che in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi è assalito da un senso di inquietudine ma bisogna smetterla di crogiolarsi troppo nel passato. Le prossime ore chiedono di tenere a bada l'irascibilità altrimenti le discussioni con partner e famiglia saranno tante. Febbraio aiuta a recuperare, soprattutto dalla seconda parte e, a fine mese, Venere entrerà in un segno amico, quello dei pesci regalando belle emozioni.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 2 febbraio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione