Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 maggio 2021: Ariete

Cari ariete se siete single da un po' allora è arrivato il momento di scendere di nuovo in pista per questo periodo è l'ideale per i sentimenti. Sul lavoro siete concentrati e avrete buone intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Toro

Cari toro se la vostra relazioni sta giungendo al termine lasciatela andare. A volte a meglio perdere che trascinare qualcosa che non sta portando da nessuna parte. Sul lavoro l'ultimo periodo è stato un po' nervoso, dopotutto l'inizio di quest'anno non è stato dei migliori. Ora bisogna recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Gemelli

Cari gemelli la luna è opposta quindi farete fatica anche ad accorgervi dell'amore che avete inrotno. Sul lavoro sono tanti i pianeti a vostro favore quindi via libera alla creatività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro sia oggi che domani deve affrontare i problemi in amore ma sempre mantenendo la calma. Alcune coppie sono messe alla prova quindi siate sempre attenti a come vi muoverete. Sul lavoro pensateci bene prima di prendere una decisione.



