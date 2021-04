Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete inizia questo martedì con una bellissima luna nel segno che regala una grande carica di energia che durerà fino a mercoledì sera. In queste 48 ore si recupera alla grande e si avrà la forza di buttarsi a capofitto anche in amore. Non sottovalutate le new entry della vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2021: Toro

Questo martedì regala una bella carica ai nati sotto il segno del toro. Sfruttatela in modo costruttivo. Attenzione solo a una leggera malinconia che potrebbe emergere in giornata o un po' di malessere fisico. L'importante è procedere passo passo nelle cose e non farsi travolgere dal voler fare tutto e subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli è alle prese con novità importanti, anche a livello emotivo. Si potrebbe dare una nuova chance a qualcuno e al proprio rapporto e inseguire nuovi progetti lavorativi. Chi, invece, vuole chiudere un accordo dovrà farlo entro metà maggio. I colloqui sono favoriti quindi se cercate qualcosa di nuovo fatevi avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro deve recuperare un po' di serenità interiore. È forte la voglia di amare e di conoscere gente nuova con cui fare amicizia. Questo è un segno molto sensibile che vive di amore donato ma che si merita di riceverlo a sua volta. Nuove emozioni in arrivo.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 aprile 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione