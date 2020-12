Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2020: Ariete

La giornata di oggi per l'ariete è una bella conferma che il periodo buio che si è vissuto in passato ora è solo un lontano ricordo. Saturno è entrato da poco nel segno dell'acquario e questo passaggio porta all'ariete dei bei cambiamenti di vita anche se Mercurio in capricorno provoca qualche pausa nelle finanze. Ora ci si deve impegnare per affrontare qualche blocco burocratico. Per quanto riguarda l'amore inizia un periodo in cui i sentimenti si risvegliano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2020: Toro

La luna è in aspetto favorevole al toro e questo genere una grande vitalità a differenza degli scorsi giorni. Bisogna approfittarne per recuperare terreno, soprattutto in amore dopo qualche disagio vissuto di recente. Bisogna confrontarsi con il partner e trovare un punto d'incontro. Nel prossimo anno bisognerà evitare mosse azzardate quindi meglio riflettere bene prima di prendere decisioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli oggi potrebbero avvertire un po' di nervosismo ma nulla di grave. La luna è nel segno dei pesci e questo potrebbe portare tensioni in amore o in famiglia ma la cosa importante è che Giove è amico quindi tutto andrà per il meglio. Sono tanti i traguardi che i gemelli potranno raggiungere in questo prossimo anno e tutto ciò che è rimasto fermo in passato, ora si sbloccherà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 dicembre 2020: Cancro

Oggi la luna è in aspetto armonico con il segno del cancro e incoraggerà a lasciarsi andare ai sentimenti e alle relazioni interpersonali. È terminata l'opposizione di Saturno finalmente e anche quella di Giove. Nei prossimi mesi si potranno risolvere diversi problemi accumulati e recuperare una bella serenità tanto desiderata.



