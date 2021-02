Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2021: Ariete

Oggi la luna è ancora in Gemelli e questo vuol dire che le influenze sul segno dell'ariete saranno positive. Bisogna approfittarne per dedicarsi alle relazioni con gli altri. L'amore potrebbe arrivare anche in modo del tutto inaspettato e nelle prossime ore ci sarà anche qualche ariete che si riconcilierà con qualcuno o che si innamorerà di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro è ancora turbato dalla condizione di precarietà che sta vivendo e non proprio tutto sta filando liscio. L'umore, però, sarà migliore rispetto al passato anche grazie al transito del sole. In amore c'è ancora qualche problemino e anche i progetti appena avviati non hanno proprio preso quota come si sarebbe voluto. Sono troppi gli impegni pratici e l'amore sembra soffrirne molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2021: Gemelli

C'è una grande creatività oggi e domani per il segno dei gemelli con luna e Giove in buon aspetto. È probabile che si sia già ricevuta una bella notizia e d'ora in poi occhi puntati sull'amore perché non va trascurato. Alla larga dai sogni irrealizzabili, ora bisogna mantenere i piedi per terra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro potrebbe finalmente prendersi una rivincita personale. Sul lavoro probabilmente si dovrà accettare un cambiamento e in amore bisogna ancora avere pazienza. È sicuro però che questo segno riuscirà a risalire la china in primavera. Per ora si vive una fase di passaggio in cui si potrebbe cadere ogni tanto in un po' di caos. Bisogna solo pazientare.



