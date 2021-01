Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2021: Ariete

L'ariete ha la luna nel segno e questo darà una bella dose di energia a questo segno. Il sole ha iniziato un nuovo passaggio importante che aumenterà forza e benessere. Bisogna abituarsi a questo tenore di vita perché sarà proprio come si vivrà da febbraio in poi. I nuovi incontri vanno valorizzati così come bisogna buttarsi a capofitto sui nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2021: Toro

Oggi e nei prossimi giorni bisogna avere prudenza con i soldi. Da mesi si stanno avendo problemi suò òavoro che provocano non poche preoccupazioni. C'è chi potrebbe aver vissuto una crisi lavorativa o comunque chi sta soffrendo quest'aria di precarietà. Tanti toro si stanno interrogando su cosa accadrà in primavera ma per ora bisognerà risparmiare. In amore si è più fortunati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli hanno una marcia in più oggi. Più si va avanti e più ci si sente forti e grintosi. Dal prossimo sabato, con la luna nel segno si sarà davvero invincibili. Tanti gemelli hanno chiuso il 2020 con un po' di tristezza ma ora finalmente inizia ad arrivare l'entusiasmo. Si torna euforici e vitali anche perché ora la direzione da seguire è ben chiara.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 gennaio 2021: Cancro

La giornata di oggi non è male ma si potrebbe sentire qualche disturbo a causa della luna contraria. C'è chi potrebbe aver somatizzato i pensieri e i problemi di ogni giorno al punto da fare fatica a dormire o digerire. Bisogna avere più prudenza in amore e nei rapporti con gli altri che potrebbero soffrire di un po' di nervosismo.



