Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2021: Ariete

Per l'ariete oggi sarà una giornata molto bella e un preludio di ciò che accadrà a fine mese. In primavera inoltrata la propria vita sentimentale avrà una grande svolta ma bisognerà mettersi in gioco in prima persona. Quest'anno gli ariete potranno risalire la china e riprendere in mano la propria vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2021: Toro

Il toro in questa domenica darà il via a tre settimane belle fruttuose sul lavoro. Questo mese non è stato il massimo, bisogna ammetterlo e nelle prossime ore i dubbi saranno ancora tanti così come l'agitazione ma l'importante, per ora, è non scaricare tutto sul partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli si sveglierà pieno di energia grazie a un bel passaggio lunare. Le prossime ore saranno utili per recuperare le relazioni con gli altri grazie a una bella Venere che aiuta. Con il sole in pesci ci sarà un grande stimolo a mettersi in gioco sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 febbraio 2021: Cancro

Oggi il cancro se ne starà in disparte a osservare il mondo esterno. In questi giorni, infatti, la propria capacità d'azione è un po' limitata, soprattutto in amore. La forza manca e ci si potrebbe sentire un po' tesi. Per ora bisogna avere pazienza e aspettare maggio, mese in cui la vita dei cancretti prenderà una piega migliore.



