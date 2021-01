Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere dell'oroscopo di oggi di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2021: Ariete

Quella di oggi sarà una giornata che vedrà l'ariete pimpante! Anche quelli che hanno toccato il fondo riusciranno a risalire la china. Febbraio sarà un mese proficuo e se si ha un progetto in sospeso bisognerebbe proprio riprenderlo in mano. In amore c'è fortuna e potrebbe anche nascere una bella amicizia con un leone, un sagittario o un acquario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2021: Toro

I toro dovrebbero risparmiare un pochino i soldi. La parola risparmio andrà incisa nella mente perché i prossimi mesi non saranno facilissimi da questo punto di vista. Sta iniziando un periodo instabile che se non sarà gestito con buonsenso potrebbe portare problemi anche in amore. Bisogna mantenere la calma nelle giornate più agitate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli iniziano a respirare aria nuova. Le cose iniziano a muoversi e più si avvicina febbraio più andrà meglio. Chi ha cominciato una nuova sfida sul lavoro sarà finalmente pronto per agire e se si vogliono avanzare proposte questo è il momento giusto per farlo. Venerdì e sabato la luna sarà nel segno e si vivranno giorni molto promettenti. Oggi, però, bisognerebbe ritagliare un po' di spazio per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 gennaio 2021: Cancro

Il cancro inizia a recuperare il suo equilibrio interiore. Queste stelle aiutano a dare più attenzione ai sentimenti anche se si è tanto presi dal lavoro. Per i nuovi progetti febbraio sarà un mese che regalerà grandi progressi e, in amore, chi frequenta un ariete, una bilancia, un leone o un capricorno dovrà avere un po' di prudenza in più.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione