Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2021: Ariete

I nati sotto il segno dell'ariete che sono in biblico tra due storie vivranno una giornata decisiva per capire in che direzione andare. Bisogna fare chiarezza nel cuore e capire cosa si vuole davvero. Le coppie stabili vanno avanti ma devono stare attente ai soldi. Le spese sono state troppe e sul lavoro c'è stata un po' di distrazione in più del solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2021: Toro

Il segno del toro vivrà un giovedì complesso in cui dovrà fare di tutto per evitare i conflitti. Il rischio di litigo sul lavoro è alto e sono tanti i pensieri che avete in testa, così come le responsabilità che sentite di avere. Cercate di evitare il troppo stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli rischia di fare qualche discussione di troppo con il partner oggi. Attenzione a non rovinare un bel rapporto per una cosa piccola. L'importante è parlare e non tenersi tutto dentro perché si rischia di peggiorare le cose. Sul lavoro, giornate favorevole per i propri progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro vive un momento favorevole per gli incontri e i single possono finalmente trovare il tanto desiderato amore. Dovete imparare a fare la prima mossa se volete trovare l'anima gemella, però. Buona l'intesa con toro e scorpione e sul lavoro novità positive.



