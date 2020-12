Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2020: Ariete

In questo martedì per l'ariete c'è ancora un po' di nervosismo ma bisogna guardare al prossimo anno con molto entusiasmo perché ci saranno belle novità. Ormai né Giove né Saturno sono in opposizione quindi la forza ritorna così come i cambiamenti in positivo e le novità da cogliere al volo. Grazie a queste stelle ci si potrebbe anche trasformare nel modo di rapportarsi agli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2020: Toro

Il toro deve recuperare in amore e ci sono tutti i presupposti per farlo visto che a Natale ci sarà un cielo molto promettente. Questo segno ha anche la protezione della luna che porta una grande energia e voglia di amare. Per sfruttare queste stelle al meglio sarebbe bene organizzare qualcosa di bello per il prossimo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli in questa giornata devono impegnarsi in nuovi progetti e avranno tutta l'energia per farlo grazie a una luna favorevole. Ora è importante mandare avanti un progetto anche se a febbraio si avrà il periodo più proficuo per farlo. Per ora ci sono belle intuizioni e tutte le idee che si hanno adesso poteranno lontano in futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 dicembre 2020: Cancro

Il cancro potrebbe essere un po' nervoso oggi e proprio per questo bisogna essere prudenti nei rapporti con gli altri, altrimenti si potrebbe scoppiare. Tutto sommato, però, le cose andranno bene perché ci si è liberati da una grande opposizione di Saturno e dopo un 2020 molto difficile ora è comunque tutto in discesa. Nei prossimi due anni ci saranno tante oppostunità di recupero sia sul lavoro che in amore.

