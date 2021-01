Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2021: Ariete

Oggi è una giornata ideale per recuperare un progetto. Giove è in buon aspetto e si può finalmente iniziare a pianificare qualcosa a livello economico. I single potrebbero imbattersi in un colpo di fulmine che spiazzerà. Emozioni in vista che non si provavano da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2021: Toro

Il segno del toro ha un'altra giornata critica. Tutto il mese di gennaio sta portando a momenti di discussioni con gli altri, dopotutto Saturno è contrario e questo influisce sulla sfera econmica. Ora bisognerebbe iniziare a prepararsi per il periodo primaverile che porterà belle cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha una giornata adatta a iniziare nuove imprese e per inquadrare i propri desideri e progetti per iniziare a metterli in pratica. D'ora in poi sia sul lavoro che in amore c'è da fare molto e gli incontri di questo periodo saranno importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro dovrebbe dare un po' più di spazio ai sentimenti e al bisogno di recuperare l'armonia interiore. Il lavoro è al centro dei propri pensieri ma non si può pensare solo a questo. Bisognerà aspettare giugno per le risposte importanti e, per ora, si può solo pazientare.

