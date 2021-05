Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2021: Ariete

Cari Ariete, oggi dovreste cercare di fare pace con il passato e trovare nuovi spunti nel presente per andare avanti. Sul lavoro, tutti quelli che sono alla ricerca di un nuovo lavoro dovranno fare i conti con quello che hanno fatto finora e con quanto sono davvero preparati. Chi ha seminato bene, raccoglierà buoni frutti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2021: Toro

Il fine settimana permette di recuperare in amore, cari toro, perché Venere è favorevole e lo sarà ancora di più dal 2 giugno in poi. Sul lavoro potrete risolvere un problema che vi assale da un po'. Continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2021: Gemelli

Questo weekend regala bellissime emozioni cari nati sotto il segno dei gemelli. Tutte le coppie che vogliono fare un passo in avanti, come un figlio o un matrimonio sono favorite. Per quanto riguarda il lavoro siete artefici del vostro destino: le stelle sono a favore ma spetterà a voi agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti dovrete avere a che fare con una luna dissonante ma non state a rivangare il passato, guardate avanti piuttosto. Sul lavoro qualcuno potrebbe mettersi contro di voi oppure dovrete affrontare una scelta quindi restate lucidi.

