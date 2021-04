Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2021: Ariete

I nati sotto il segno dell'ariete devono stare attenti a non cadere in litigi soprattutto con qualcuno della vergine. In questo periodo tutta la vostra attenzione è sul lavoro ma in qualche modo potrere (e dovreste) portare avanti anche le relazioni. Belle soddisfaizioni per chi lavora in proprio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2021: Toro

Il segno del toro potrebbe incappare in qualche disputa e perdere la pazienza. Le cose, però, sembrano migliorare nell'arco della giornata grazie a un bel Sole, alla Luna, Mercurio e Venere in ottimo aspetto. Attenzione ai soldi che forse sono usciti un po' troppo dalle vostre tasche nell'ultimo periodo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2021: Gemelli

Sono tante le cose che non vanno più così bene a questo segno che è arrivato un po' al limite della sopportazione. Bisogna avere pazienza e imparare a prendere le cose con filosofia. Nei rapporti con gli altri meglio essere prudenti e sul lavoro meglio non essere troppo distratti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro ha la luna a favore e questa è sempre una cosa buona. Belli anche il sole, Mercurio e Venere. L'amore, infatti, va alla grande. Per quanto riguarda il lavoro siete ancora in una fase di assestamento dopo un cambiamento ma è piuttosto normale. Impegnatevi di più nelle cose che vi piacciono, il resto, lasciatelo perdere.



