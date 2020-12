Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2020: Ariete

L'ariete oggi ha davvero una bella energia ed è pieno di creatività che dovrebbe mettere in pratica. Il merito? È della luna nel segno! L'unico consiglio, però, è quello di non farsi prendere dalla troppa enfasi di risolvere tutto subito. I cambiamenti hanno bisogno di tempo. Serve un po' di pazienza ma il cielo aiuta anche da questo punto di vista con Giove e Saturno non più contrari. Entro il prossimo febbraio ci saranno grandi novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2020: Toro

C'è un po' di fatica che il toro si sta portando dietro da qualche giorno se non da tutto il mese di dicembre. Manca poco ad avere la luna nel segno, però, e questo evento aiuterà tanto, soprattutto in amore o nei rapporti con i segni dell'acquario o dei pesci. In questo periodo si può ritrovare l'equilibrio perso e, se si dovranno prendere decisioni, meglio non fare scelte azzardate. Tutto ciò che parte ora non sarà duraturo ma andrà rivisto in primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno grande forza e vitalità oggi anche se forse ci si ritroverà a pensare a qualche problema di lavoro o ai soldi. Nonostante tutto si inizia a ritrovare la propria determinazione e la voglia di fare e questo grazie al passaggio di Giove e Saturno nel segno. In amore potrebbe esserci una persona ambigua o si dovrà affrontare una separazione ma niente di non risolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 dicembre 2020: Cancro

Il cancro ha la luna opposta e questo potrebbe creare qualche problema che crea un po' di fastidi. Ci saranno alti e bassi nella vita dei nati sotto questo segno ma niente che non si possa affrontare con calma. Le stelle di questo periodo sono nettamente migliori rispetto al passato ma potrebbe essere qualche arretrato ancora da risolvere.



