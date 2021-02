Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete oggi si sveglia pieno di voglia di fare. La luna è dissonante e potrebbe causare qualche fastidio ma bisogna tenere duro e andare avanti per la propria strada. Il periodo, in generale, resta favorevole e presto arriveranno anche bellissime novità e opportunità da cogliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2021: Toro

Cari toro, da oggi torna un po' di sereno nella vostra vita con una bella luna in buon aspetto. Le delusioni sul posto di lavoro, però, potrebbero ancora pesare per qualche progetto bloccato o perchè non si ha la stabilità di cui si avrebbe bisogno. In amore serve prudenza, soprattutto se nelle ultime settimane sono emersi dubbi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2021: Gemelli

La giornata di oggi, cari Gemelli, si preannuncia molto interessante. C'è chi potrebbe giò aver ottenuto qualcosa e chi lo avrà a breve. Anche chi ha viisuto qualche disturbo fisico potrà ritrovare la sua serenità. Ora conta restare focalizzati su un progetto senza correre dietro a mille altri interessi. In amore serve cautela, attenzione al weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro avrà la luna in transito nel suo cielo e questo lo porterà a essere estremamente sensibile e anche permaloso. Questa è una fase di transizione da un periodo sfortunato a uno fortunato ed è normale sentirsi un po' confusi. Meglio fermarsi per osservare ciò che vi circonda. Da giovedì Venere torna attiva e regalerà bellle emozioni. Novità anche sul lavoro.



