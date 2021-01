Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete inizia il fine settimana con una bella energia da sfruttare sia sul lavoro che in amore. Questa giornata porta idee vincenti e progetti promettenti ma anche nuovi incontri interessanti. Bisogna provare a programmare qualcosa di spaciale per il proprio partner o comunque fare piani per i proprio futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2021: Toro

Il toro è un po' in apprensione perché vede che non sta ottenendo quello che vorrebbe. Ora bisogna restare con i piedi per terra e non illudersi. Ci vorrà un po' di tempo prima di uscire dallo stallo. Entro le prime due settimane di febbraio qualcosa accadrà o un evento o un'opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2021: Gemelli

Oggi e domani saranno due giornate in cui la luna staziera nel segno dei gemelli. Sarà tanta la determinazione per risolvere i propri problemi e si inizierà anche a guardare al futuro con fiducia. A febbraio, infatti, si tornerà a stare bene con se stessi e anche con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro deve iniziare ad abbandonare i ricordi tristi su famiglia e amore. Negli ultimi tempi le tensioni sono state diverse e spesso sono derivate proprio dagli altri. È che quei problemi di coppia lasciati irrisolti stanno tornando a galla e superarli non sarà facile. Almeno, però, non si dovrà più lottare con Saturno contro.



