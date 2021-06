Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021: Ariete

Cari ariete torna finalmente la serenità in amore e chiunque abbia vissuto una crisi ora può recuperare. Sul lavoro, meglio restare umili, non si può pretendere di avere tutto è subito ma non per questo non bisogna impegnarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021: Toro

Cari toro, se avete rapporti con i sagittario o capricorno allora potrebbe scoppiare la passione. Sul lavoro, invece, nessuna novità ma questo è il periodo ideale per seminare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021: Gemelli

I nati gemelli sia oggi che domani potrebbero essere un po' nervosi nei rapporti con il partner. Sul lavoro se c'è un contatto da rinnovare meglio prendersi un po' di tempo per decidere con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2021: Cancro

La giornata di oggi regala belle emozioni ai nati sotto il segno del cancro. Sul lavoro, chi deve portare a termine un progetto deve affidarsi alla diplomazia.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 giugno 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione