Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2021: Ariete

Cari ariete questa domenica non è la giornata ideale però potreste comunque fare incontri interessanti. Sul lavoro aspettatevi qualche bella notizia all'improvviso anche se tanto dipende dalla vostra occupazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2021: Toro

Questa domenica porta belle emozioni nel cuore dei nati sotto il segno del toro. I nuovi incontri non vanno sottovalutati e sul lavoro è giunto il momento di fare un passo in avanti e risolvere un problema finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2021: Gemelli

Bella questa luna che favorisce l'amore, così come il sole, Venere e Mercurio. Oggi, cari gemelli, potrete prepararvi per un nuovo percorso sentimentale. Sul lavoro cercate di superare il senso di noia e buttatevi su quel nuovo progetto in ballo da un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti, cercate di non dare spazio ai litigi anche perchè la luna è dissonante ma dalla prossima settimana andrà meglio. Per quanto riguarda il lavoro ci sono ancora dubbi, però da giugno arriveranno belle notizie.



