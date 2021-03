Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2021: Ariete

Questo martedì Saturno entra nel cielo dell'ariete e aiuta a tirare un sospiro di sollievo per quanto riguarda la sfera lavorativa. Sembrava che tutto vi remasse contro ma niente paura, adesso le cose iniziano a cambiare a vostro favore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2021: Toro

Questo martedì sarà un po' complicato per il segno del toro che non riuscirà a concludere un compito importante e questo creerà delle conseguenze sul lavoro. In amore c'è bisogno di cambiare rotta ed è arrivato il momento di agire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli in amore è al settimo cielo. State correndo molto ma questo sforzo varrà la pena. La testa ce l'avete sulle spalle e lo sanno anche gli altri. Per quanto riguarda il lavoro avete bisogno di nuovi stimoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 marzo 2021: Cancro

Il cancro sembra essere rimasto un po' indietro rispetto alle cose che doveva fare. State come aspettando che il treno passi una seconda volta ma non sarà così. Bisogna correre veloce e cogliere le occasioni al volo che sì, sono tante, ma se restate a guardare senza fare nulla non riuscirete mai a concludere qualcosa di nuovo.



