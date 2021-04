Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete dopo un periodo di reclusione senza l'esigenza di sfogarsi e fare quello che gli pare. L'amore sembra andare alla grande e per alcuni ci sono svolte positive anche sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2021: Toro

Il segno del toro deve mantenere la calma in questo weekend. Nella giornata di domenica, nello specifico, la tensione sarà alta ma bisognerà superarla. Non serve a niente alimentare le polemiche sterili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli dovrebbe rilassarsi un po' e vivere un momento positivo con la persona amata. Organizzate qualcosa con il partner o un caro amico e staccate la testa dal lavoro. Questo è il momento del relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 aprile 2021: Cancro

Cari cancretti spesso siete vittima di mille ripensamenti ma non fatevi schiacciare da questo. Ora è il caso di sfruttare il weekend nel migliore dei modi per riflettere bene sulle prossime mosse da fare.



