Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2021: Ariete

L'ariete sente dentro di sé un certo nervosismo che lo rende suscettibile a tutto. In questa giornata dovrete cercare di tenere a bada la vostra agitazione per non rischiare di dire cose di cui poi potreste pentirvi. Guai a farvi arrabbiare oggi e attenzione ai rapporti con scorpione e toro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2021: Toro

Il toro è sotto stress e su questo non c'è dubbio. Avviare un nuovo progetto potrebbe risultare difficile e sono tanti i toro non soddisfatti del proprio lavoro. Ora bisogna cercare di non riversare il nervosismo sulle persone amate. Godetevi il pomeriggio cercando di trovare un po' di tranquillità.



Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli recupera a partire dal pomeriggio un po' di vitalità. Fino a giovedì il lavoro sarà favorito, così come i nuovi progetti. Si ha una grande voglia di tornare in pista anche se c'è ancora il cruccio dell'amore da risolvere. Manca un po' di convinzione su un rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro finalmente inizia a sbarazzarsi di quella profonda agitazione degli scorsi giorni. Si stanno facendo passi da gigante, anche se non vi sembra affatto. I cancro sono cresciuti tanto dal 2020 anche se a caro prezzo. Sappiate, cari cancretti, che per ogni strada lasciata se ne apriranno di nuove e migliori.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 febbraio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione