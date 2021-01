Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata molto positiva per il segno dell'ariete. Si sarà più motivati del solito e si inizieranno a vedere i primi risultati dei nuovi progetti messi in pratica. Anche l'amore tornerà sotto i riflettori e non bisogna dimenticarlo, soprattutto a febbraio, un mese che regalerà tanto dal punto di vista dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2021: Toro

Il toro è un po' afflitto e insoddisfatto. Si potrebbe aver avviato un progetto importante e febbraio regalerà tante sorprese ma sembra esserci sempre un po' di amarezza nell'umore. Anche le piccole soddisfazioni sembrano non dare quella serenità di cui si ha tanto bisogno. C'è chi metterà in discussione un lavoro che non dà la stabilità sperata. Un Ariete potrebbe dare la spinta necessaria ad andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2021: Gemelli

Oggi i gemelli hanno la luna nel segno e presto anche Venere sarà attiva. A febbraio si sarà i protagonisti dello zodiaco. Le polemiche e i malesseri vanno lasciati alle spalle per vivere una primavera importante. Si ritroverà l'entusiasmo e la voglia di buttarsi in nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2021: Cancro

Secondo l'oroscopo di oggi i cancro dovrebbero iniziare a sbarazzarsi dei fardelli del passato che appesantiscono soltanto. Bisogna iniziare a mettere i paletti con le persone che vi sono affianco da tempo. Bisogna guardare avanti e non tornare sempre indietro.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione