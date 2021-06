Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Ariete

Oggi, cari ariete, riuscirete a recuperare il terreno perso con il partner e anche le perplessità più piccole scompariranno. Sul lavoro è una giornata tranquilla ma attenzione al pomeriggio perché potrebbe nascere qualche discussione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Toro

Chi ha vissuto dei momenti no in amore ora può recuperare e chi ha fatto un ultimatum al partner, riceverà finalmente una risposta. Per quanto riguarda il lavoro la fine del mese porta belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a questa giornata in cui potrebbero nascere diverse discussioni. Le coppie che si vogliono bene potrebbero risentire di un po' di pressione e sul lavoro buone notizie perché arrivano nuovi contati e incontri pomettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 giugno 2021: Cancro

Cari cancretti se avete discusso con il partner vi consiglio di fare un po' di attenzione. Sul lavoro si risentirà di un po' di stanchezza ma non bisogna mollare.



