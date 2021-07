Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021: Ariete

Cari aritete, se c'è stato un problema di cuore negli ultimi giorni ora si potrà recuperare. Sul lavoro, non tutti hanno pazienda per resistere alle difficoltà ma voi siete persone che vanno fino in fondo quando sono davvero appassionate di qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021: Toro Cari toro, in questa giornata siete sempre meno tolleranti nei confronti del parter di sempre e la vostra testa è altrove. Sul lavoro bisogna cogliere le occasioni che arrivano anche se Saturno è opposto e crea un po' di rallentamenti. Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021: Gemelli Con la luna favorevole questa giornata per i gemelli si prospetta piena di incontri che fanno battere il cuore. Sul lavoro, non si potrà risolvere tutto e subito ma sta per arrivare una bella ventata di energia tutta da sfruttare. Oroscopo Paolo Fox oggi 24 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, rispetto a ieri siete un po' meno agitati del soltio e la coppia ne risente in modo positivo. Sul lavoro evitate di agitarvi troppo e mantenete una certa calma e razionalità.



