Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Ariete

Bella questa settimana per i sentimenti ma, se siete consapevoli che una storia non funziona meglio troncare. Sul lavoro fatevi scivolare le cose di dosso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Toro

In amore le acque sono un po' agitate ma cercate di non essere eccessivamente polemici perché potreste buttare all'aria una storia che potrebbe funzionare. Sul lavoro meglio non fare scelte affrettate. Da mercoledì le stelle tornano favorevoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Gemelli

Cari gemelli, se avete voglia di innamorarvi buttatevi e non fate passi indietro. Per quanto riguarda il lavoro il periodo è ideale per fare un bilancio di dove ci si trova e dove si desidera andare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 maggio 2021: Cancro

Cari cancretti l'amore inizia ad andare alla grande con un cielo che promette davvero bene. Sul lavoro tutto procede bene anche grazie a un Giove in ottimo aspetto. Favoriti i nati a fine giugno.



