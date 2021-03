Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2021: Ariete

Questa giornata inizia con un bel po' di movimento. Sul lavoro ci saranno diversi imprevisti che vi metteranno a dura prova. In amore la gelosia del vostro partner è sempre più insistente ma con il dialogo si può risolvere tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2021: Toro

Il segno del toro deve stare attento a ciò che dirà oggi. Le vostre parole, infatti, potrebbero essere prese di mira da qualcuno che sta aspettando che voi falliate. In amore ci saranno novità ma per adesso si resta in attesa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli avrà una promozione sul lavoro o una bella proposta da cogliere al volo. Il vento cambia direzione a vostro vantaggio e in amore si è finalmente ritrovato il solito feeling con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2021: Cancro

I cancretti hanno sempre bisogno dell'amore. Il partner, per questo segno, oltre che un compagno di vita è la propria carica di energia. Sono tante le soddisfazioni in arrivo e il merito di quello che otterrete sarà vostro e questo non dovrete dimenticarlo.



