Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2021: Ariete

Cari Ariete oggi avete la luna opposta quindi fate tutto con cautela, soprattutto nei rapporti con il partner. Il lavoro porta qualche inconveniente da risolvere e non rimandare all’ultimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2021: Toro

Il segno del toro con Venere nel segno vivrà una domenica all’insegna dell’amore dove le relazioni potrebbero fare un vero e proprio salto di qualità. Almeno oggi staccate la spina dal lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2021: Gemelli

I gemelli dovrebbero risolvere qualche scaramuccia d’amore scaturita da incomprensioni delle ultime ore. Il lavoro procede bene, invece, e si avvicina un vero e proprio periodo di riscatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro sia martedì che mercoledì vivrà giornate speciali in amore. Concedetevi un po’ di relax anche dal lavoro perché ne avete proprio bisogno.



