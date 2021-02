Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2021: Ariete

La luna è in buon aspetto e questo aiuterà l'ariete in questa giornata. Sono sempre più gli ariete con la grande voglia di tornare in pista ed entro la prossima primavera si potrà iniziare a vivere una storia importante. Arriveranno anche chiamate e proposte da un giorno all'altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2021: Toro

Questa è un'altra giornata di cambiamenti per i nati sotto il segno del toro. Ci saranno stravolgimenti intorno a voi, soprattutto per quanto riguarda le persone che vi circondano. Dovrete mettervi nell'ottica di vivere un momento di transizione che potrebbe risultare pesante ma bisogna avere pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli deve fare un po' più di attenzione alla forma fisica, soprattutto se è stata trascurata nell'ultimo periodo. Si potrà ottenere qualcosa di più ora ma bisogna ancora avere prudenza in amore e nei rapporti con la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2021: Cancro

Il cancro ha un cielo favorevole in questo giovedì e tutta la settimana è promettente, soprattutto per le relazioni. Ci si sente alleggeriti di qualche fardello ma le vere novità arriveranno a giugno. Per ora si è sospesi in attesa che arrivi qualcosa di più stabile.

