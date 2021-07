Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, oggi la luna è dalla vostra parte ma le coppie di lunga data soffriranno un po' per l'aspetto economico. Sul lavoro siete determinati e questo vi permetterà di gestire al meglio i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021: Toro Questa è una giornata nervosa per i toro che avranno da ridire su tutto. Dal punto di vista lavorativo, invece, non fatevi scappare le nuove occasioni. Qualcosa inizia a cambiare per il verso giusto. Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021: Gemelli Per i gemelli questa è una giornata in cui si può chiarire con il partner se ci sono stati malintesi. Sul lavoro, invece, c'è qualche pensiero in più forse anche per preoccupazioni economiche. Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2021: Cancro Cari cancretti, oggi con Venere favorevole oggi si può vivere una bellissima giornata per i sentimenti. Sul lavoro, invece, bisogna essere più lungimiranti e investire ei progetti a lungo termine.