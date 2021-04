Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete continua ad avere la luna opposta quindi, per ora, l'agitazione non sembra ancora svanire, soprattutto in amore. Niente di grave, però, soprattutto se la coppia è stabile. Sul lavoro state attenti perché non è tutto oro quello che luccica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro stanno molto meglio sia d'umore che nell'amore. Se vi sembrano facili le vostre conquiste è solo merito della vostra volontà. Per quanto riguarda il lavoro i nuovi accordi permettono di procedere alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli sta vivendo un periodo molto interessante e questo lunedì darà una bella spinta in amore. Sul lavoro è meglio non sottovalutare i nuovi incontri perché a fine mese si potrà davvero cambiare vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro potrebbero risentire di qualche problema d'amore in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro state tranquilli perché entro un mese tutto si chiarirà.



