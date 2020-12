Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2020: Ariete

In questo giorno di Natale l'ariete deve recuperare un po' di serenità e le premesse di questa giornata sono molto buone per farlo. Bisogna avere pazienza per riuscire a superare tutte le difficoltà ma già a partire dal prossimo anno andrà meglio. Il lavoro ha bisogno di una spinta in più anche se per ora ci si potrebbe ritrovare solo con lavori part-time.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2020: Toro

Il toro oggi può trascorrere un Natale molto piacevole vicino ai propri cari grazie a una bellissima luna nel segno. Oggi ci si potrà davvero godere il calore della famiglia e tutte quelle piccole cose che, però, fanno la differenza. Per quanto riguarda i prossimi giorni sarebbe meglio mollare tutte quelle situazioni che non fanno stare bene e pensare di più a se stessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2020: Gemelli

Quella di oggi è una giornata elettrica per i gemelli anche perché questa pausa lavorativa data dalle feste può rendere un po' agitati. Le stelle invitano a stravolgere la propria vita e lo stare fermi sembra quasi d'intralcio a questa rivoluzione ma ora bisogna solo avere un po' di pazienza in più. Si può far sentire un po' di stanchezza ma bisogna tenere duro! I successi sono dietro l'angolo!

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2020: Cancro

Il cancro in questo giorno di Natale dovrà fare di tutto per scacciare i pensieri negativi e malinconici e circondarsi delle persone a cui si vuole bene. È vero che questo Natale è un po' sottotono rispetto al passato, però, ci si è liberati dall'opposizione di Saturno e non è cosa da poco! Si è persone nuove e si è maturati tanto in quest'anno quindi bisogna essere contenti di questo.



