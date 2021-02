Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata particolarmente agitata per il segno dell'ariete che sta subendo un po' di stress nell'ultimo periodo. Le discussioni vanno evitate, soprattutto quelle che potrebbero nascere con qualcuno del segno della bilancia o dello scorpione. In questa giornata la cosa più importante è salvare i rapporti con chi vi sta intorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2021: Toro

Oggi per i toro sarà una giornata un po' anamala. La mattinata inizierà bene grazie anche alla spinta di Venere ma nel corso della giornata ci sarà qualche evento che destabilizzerà. Si ha bisogno di concentrarsi di più su se stessi e non pensare sempre e solo agli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2021: Gemelli

Oggi i gemelli recuperano un po' dallo stress accumulato nella settimana. Sono tante le cose da fare e poco il tempo. Meglio ragionare bene prima di prendere le decisioni per non rischiare di fare errori. Le stelle sono favorevoli ma cercate di non ripetere gli stessi sbagli del passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro deve iniziare a risolvere qualche situazione spiacevole che va avanti da un po'. A dare una mano ci saranno le amicizie che, in ogni momento di difficoltà, sono sempre pronte a tendere la mano.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 febbraio 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione