Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete ha la luna in quadratura che potrebbe rendere abbastanza nervosi e inquieti. Inoltre in questa giornata si potrebbe incappare in qualcuno che ha causato problemi in passato ma non bisogna reagire d'impulso. L'importante sarà mantenere il controllo nelle prossime 48 ore. I chiarimenti sono da rimandare a giovedì. Attenzione anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2021: Toro

Bisogna iniziare ad accettare il fatto che non si possono avere garanzie per il futuro, almeno per ora. Bisognerebbe costruirsi un nuovo equilibrio e sarebbe inutile pretendere cosa si farà nei prossimi 4 mesi. L'amore, però, viene in soccorso e recupera una bella armonia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli oggi e domani dovrà evitare spese pazze perché potrebbe esserci il bisogno di tirare fuori una bella somma di denaro per qualche inconveniente improvviso. Queste sono giornate critiche dal punto di vista economico, soprattutto se c'è qualche conto in sospeso. Febbraio offrirà qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro ha la luna che transiterà nel proprio cielo e questo raddoppierà l'emotività dei nati sotto questo segno. Bisogna fare attenzione perché si potrebbe diventare un po' troppo permalosi. Queste sono due giornate in cui sarà meglio fare poco sia nel lavoro che in amore.



