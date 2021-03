Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2021: Ariete

Il segno dell'ariete sentirà un po' di malinconia in questa giornata di venerdì. Attenzione, però, a non avere troppo la testa impegnata perché per pensare troppo potrebbe sfuggirvi un'occasione irripetibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2021: Toro

Il toro ha Uranio nel segno che porterà tante novità lavorative. Arriverà quella chiamata inattesa ma che darà una svolta alla giornata. In amore tutto procede per il meglio anche se il partner farà delle richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli potrebbe avere qualche attrito in serata con il proprio parter per questioni di soldi ma forse è il momento di tirare una linea a provare a fare qualcosa di nuovo e anche fuori dai soliti schemi per arrotondare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2021: Cancro

Il cancro dovrebbe dedicare un po' più di tempo a se stesso e al proprio benessere. Rimandate qualsiasi tipo di incontro o impegno. Oggi, parola d'ordine, relax e niente pensieri.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 marzo 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione