Oroscopo Paolo Fox oggi 27 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete dovrebbe dedicarsi all'amore perché questo è un periodo florido per i sentimenti. Organizzate una cenetta con il partner per chiarire qualche dissapore del passato. Per quanto riguarda il lavoro potete fare nuovi programmi in vista del futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 aprile 2021: Toro

Cari toro, oggi la luna è opposta e questo vi renderà un po' intolleranti verso gli altri. Mantenete la calma, però, altrimenti rischiate di rovinare tutto all'ultimo minuto. Per quanto riguarda il lavoro ci sono un po' di dubbi ma nessuna paura, tutto è risolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli se è stato tradito o abbandonato ora può ritrovare la serenità. Sono belle le prospettive amorose per il futuro e, invece, il lavoro richiede una certa cautela. Chi fa un lavoro indipendente con Giove e Saturno favorevoli potrà ottenere grandi cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro vive un buon periodo per l'amore soprattutto con alcuni segni coe quello dei pesci o dello scorpione. Il lavoro procede bene ma se c'è stato qualche disguido meglio parlare subito.



