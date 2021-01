Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2021: Ariete

Oggi l'ariete inizia la giornata con un po' di stanchezza. Le stelle non saranno contrarie, però, ci si sentirà un po' fiacchi. Il fatto è che si sono accumulati un bel po' di problemi e difficoltà economiche che bisogna iniziare a smaltire. L'amore, per fortuna, procede bene e se la fiamma per il partner si è indebolita ora la si può riaccendere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2021:Toro

Quella di oggi non è una giornata negativa per il toro ma potrebbe emergere una certa inquietudine per questioni di lavoro e denaro ancora da risolvere. La vita pratica non sembra dare certezze però l'amore può regalare qualcosa di più grazie alla complicità di Venere che è in ottima posizione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli non si sentono proprio in ottima forma oggi. C'è bisogno di relax e per fortuna le stelle aiutano da questo punto di vista e sono pronte a sostenere ogni nuovo progetto. Bisogna sfruttare questo bel cielo e darsi da fare, soprattutto in questo primo periodo dell'anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 gennaio 2021: Cancro

Oggi e giovedì la luna arriverà nel segno e stuzzicherà un po' la propria irritabilità. Si avrà qualche problema a tollerare gli altri e proprio per questo motivo i nati sotto il segno del cancro faranno di tutto per starsene per fatti propri, almeno per qualche giorno.



