Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Ariete

Cari Ariete, sfruttate la bella luna di oggi che favorisce gli incontri. Sul lavoro, invece, siete alla ricerca di qualcosa di nuovo ma prima di agire è sempre meglio riflettere per bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Toro Cari toro, attenzione in amore perché potrebbero esserci tradimenti e gelosie. Dal punto di vista lavorativo meglio non rimandare le decisioni perché questo è il momento giusto per scegliere. Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Gemelli Cari gemelli, avete una grande voglia di novità in amore e questa è la giornata ideale per fare delle richieste al riguardo. Sul lavoro, invece, è meglio dedicarsi solo a ciò che piace. Attenzione alle spese di troppo, però. Oroscopo Paolo Fox oggi 27 settembre 2021: Cancro Per i nati sotto il segno del cancro questa giornata è molto interessante dal punto di vista dei sentimenti e che permette di fare anche nuove conoscenze. Sul lavoro bisogna tenere a freno la tensione e aspettare che le cose vadano meglio.



