Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete sta soffrendo per qualche polemica in amore. Sono diverse le occasioni che hanno portato a discussioni con il partner anche se, per tutte le storie con delle forti basi, non c'è da preoccuparsi. Sul lavoro le stelle sono buone e danno belle occasioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile: Toro

Cari toro, se siete soli da tempo ed è passato un po' dall'ultima emozione che avete sentito provate a capirne il motivo. Forse non avete ancora superato una storia del passato? Per quanto riguarda il lavoro potete portare avanti progetti interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile: Gemelli

Cari gemelli sfruttate la mattinata per capire cosa vi interessa davvero. Nel pomeriggio c'è un po' di indifferenza ma lavorativamente parlando è una giornata ideale per rinnovare un accordo o un contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 aprile: Cancro

Il segno del cancro deve risolvere qualche problema d'amore ma questa è una buona giornata per farlo. Sul lavoro restate positivi e guardate al futuro con gioia.



