Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete ha una giornata decisamente migliore rispetto ai giorni già trascorsi. Ci si sveglierà con una bella energia e con una grande voglia di stare con gli altri. Queste 48 ore sono molto piacevoli purché non ci si senta addosso troppa stanchezza accumulata.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 28 gennaio 2021: Toro

Oggi e venerdì il segno del toro non si sentirà in perfetta forma. C'è bisogno di una grande prudenza, soprattutto se si ha intorno qualche seccatore. Chi lavora con il pubblico dovrà munirsi di spirito di iniziativa ma anche pazienza. In amore tenete a bada le parole di troppo.

Oroscopo domani giovedì 28 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli oggi e domani hanno due giornate ideali per ritrovare la serenità persa. Entro il 10 febbraio si riceverà una bella notizia e anche il via libera per superare le difficoltà del momento. iù di un gemelli avrà idee in mente da mettere in pratica ma attenzione a non tralasciare l'amore.

Previsioni domani giovedì 28 gennaio 2021: Cancro

Il cancro potrà godersi una giornata di tranquillità senza troppe turbolenze. Finalmente si può iniziare a vivere qualcosa di piacevole ma per riportare l'amore in auge bisognerà pazientare ancora un po', almeno fino a febbraio/marzo. Attenzione ai soldi giovedì e venerdì.



