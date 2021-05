Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 maggio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Ariete

Ci sono stelle un po' confuse oggi, cari ariete e forse vi imbatterete in qualche problemino domestico. Ci sono ansie in alcune coppie per le spese, per la casa o cose legate alla vita pratica. Sul lavoro la giornata è sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Toro

Sta arrivando una bella carica di energia positiva cari toro in questo venerdì. I single possono buttarsi in nuove storie e sul lavoro c'è moto da recuperare. Si potranno ottenere ottimi risultati ma bisogna impegnarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Gemelli

I gemelli hanno energia da vendere e una forza che gli permetterà di avere belle soddisfazioni in amore. Sul lavoro stelle favorevoli per tutti quelli che vogliono aprire una nuova attività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 maggio 2021: Cancro

È probabile, cari cancretti, che tra oggi e domani ci sia qualche problemino in amore. Sul lavoro, chi lo scorso anno ha avuto problemi adesso può recuperare. Ad ogni modo questa giornata richiederà una grande dose di calma.



